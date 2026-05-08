Актер Джейк Холл погиб, проломив головой стеклянную дверь на вилле

Звезда сериала «Единственный путь — это Эссекс» Джейк Холл был найден мертвым на своей вилле в Испании после того, как пьяным разбил головой стеклянную дверь.
По сообщениям правоохранительных органов, тело 35-летнего мужчины было найдено с обширными повреждениями головы, предположительно нанесенными осколками стекла. По предварительной версии испанской полиции, смерть наступила вследствие несчастного случая.
Свидетели, чьи показания были приведены в источниках, утверждают, что вечером Холл активно участвовал в вечеринке, которая продолжилась в арендованном им доме. Они отметили, что Холл был явно возбужден, что, вероятно, было вызвано употреблением алкоголя и других веществ. В какой-то момент он мог броситься на стеклянную дверь и получил смертельные ранения.
За несколько часов до трагического инцидента Холл разместил видео, на котором запечатлено, как он танцует, рисует и наслаждается видами окружающей местности.
