Житель Комсомольска-на-Амуре заплатит 850 тыс рублей за мешок с калугой

В Комсомольске-на-Амуре за хранение мешка с калугой осужден местный житель, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
По словам горожанина, мешок с одной рыбой он удачно нашел на берегу Амура и забрал себе. Как рассказал гражданин полицейским, ещё через несколько дней он вернулся в то же место, обнаружил там неизвестных и купил у них три фрагмента амурского осетра. Ущерб, причиненный государству, оценен более, чем в 850 тысяч рублей.
— Суд признал горожанина виновным в незаконных приобретении и хранении особо ценных водных биологических ресурсов (ст. 258.1). По иску природоохранного прокурора взыскан причиненный государству ущерб, — сообщили в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.
Напомним, житель Хабаровского края держал дома живого осетра.