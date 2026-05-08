Житель Комсомольска-на-Амуре заплатит 850 тыс рублей за мешок с калугой

По словам горожанина, он нашёл рыбу на берегу.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Комсомольске-на-Амуре за хранение мешка с калугой осужден местный житель, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

По словам горожанина, мешок с одной рыбой он удачно нашел на берегу Амура и забрал себе. Как рассказал гражданин полицейским, ещё через несколько дней он вернулся в то же место, обнаружил там неизвестных и купил у них три фрагмента амурского осетра. Ущерб, причиненный государству, оценен более, чем в 850 тысяч рублей.

— Суд признал горожанина виновным в незаконных приобретении и хранении особо ценных водных биологических ресурсов (ст. 258.1). По иску природоохранного прокурора взыскан причиненный государству ущерб, — сообщили в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.

Напомним, житель Хабаровского края держал дома живого осетра.