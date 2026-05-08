Жителя Приморья будут судить за незаконный оборот трепанга

Дальневосточный трепанг — это беспозвоночное существо, относящееся к типу иглокожих, существует более 500 млн лет. Трепанг, или голотурия, считается одним из самых дорогих деликатесных продуктов. Он занесен в Красную книгу Российской Федерации, его добыча запрещена на территории всего Дальнего Востока. В Приморье его вылов разрешен только в научных целях.