Жителя Приморья будут судить за незаконный оборот трепанга

ВЛАДИВОСТОК, 8 мая. /ТАСС/. Суд в Приморском крае рассмотрит уголовное дело в отношении 70-летнего жителя Владивостока, обвиняемого в незаконном обороте дальневосточного краснокнижного трепанга на сумму более 5,8 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Приморья.
«Следователем следственного отдела МО МВД России “Спасский” завершено расследование уголовного дела в отношении 70-летнего жителя Владивостока. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. “б” ч. 4 ст. 171.1 УК РФ (незаконное приобретение и хранение в целях сбыта продукции без обязательной маркировки, совершенные в особо крупном размере). В настоящее время собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.
По версии следствия, обвиняемый незаконно приобрел у неизвестных дальневосточного трепанга в варено-соленом и варено-мороженом виде для перепродажи. На продукцию не было ветеринарных сопроводительных документов. Пенсионер переработал часть трепанга для увеличения срока хранения и удобства дальнейшей продажи.
«Противоправная деятельность приморца была пресечена сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. В ходе осмотра изъято 121,78 кг трепанга. Согласно заключению эксперта, среднерыночная стоимость изъятой продукции составила 5,8 млн рублей, что относится к особо крупному размеру», — указано в сообщении.
Дальневосточный трепанг — это беспозвоночное существо, относящееся к типу иглокожих, существует более 500 млн лет. Трепанг, или голотурия, считается одним из самых дорогих деликатесных продуктов. Он занесен в Красную книгу Российской Федерации, его добыча запрещена на территории всего Дальнего Востока. В Приморье его вылов разрешен только в научных целях.