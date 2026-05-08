Поиск Яндекса
Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Владивостоке в суд передали дело о мошенничестве с помощью сим-боксов

Обвиняемые, по версии следствия, купили десятки единиц техники и 160 сим-карт, чтобы использовать их в мошеннической схеме.

Источник: Freepik

Прокуратура Приморья отправила в суд дело о телефонных мошенниках, которые работали через сим-боксы и, по версии следствия, украли у людей более 2 млн рублей. Под обвинением — четверо местных жителей. Об этом Генеральная прокуратура России сообщила на своём официальном сайте.

Следователи считают, что подозреваемые мужчины входили в организованную группу и занимались техподдержкой оборудования для массовых телефонных звонков — сим-боксов. Им предъявили обвинения по части 3 статьи 272 УК РФ (организация неправомерного доступа к компьютерной информации), части 3 статьи 274.1 УК РФ (организация неправомерного воздействия на критическую информационную инфраструктуру РФ) и части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

По материалам дела, с сентября 2023 года по март 2024 года группа обеспечивала работу сим-боксов. Через это оборудование шёл обзвон потенциальных жертв. Звонившие представлялись сотрудниками банков и убеждали людей «спасти» свои деньги, переведя их на так называемые безопасные счёта. После этого средства оказывались у мошенников.

Чтобы запустить криминальную схему, обвиняемые закупили технику: три системных блока, шесть роутеров, три ноутбука, восемь смартфонов, три абонентских терминала пропуска трафика с комплектующими и 160 сим-карт мобильных операторов. Всё это, по версии следствия, использовали как основу для работы сим-боксов и массовых обзвонов.

Жертвами этой схемы признаны трое жителей Тамбовской, Московской областей, а также Ставропольского края. Суммарный ущерб, который поставлен в вину фигурантам дела, превышает 2 млн рублей.

Сейчас уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу. Также Генеральная прокуратура России сообщает о делах семи сотрудников операторов связи. По версии следствия, они оформляли сим-карты на граждан без их ведома и за деньги передавали эти номера участникам мошеннической схемы.