Пять человек погибли при пожаре на ярмарке в Мексике

В результате пожара, произошедшего на территории ярмарки в городе Вильяэрмоса, погибли пять человек, заявил губернатор штата Табаско Хавьер Мэй.
«Сегодня утром произошло возгорание в первом павильоне парка Табаско, и я с прискорбием подтверждаю гибель пяти человек. В связи с этим выражаю глубокие соболезнования семьям пострадавших и заверяю в полной поддержке со стороны властей», — сообщил Мэй в своем официальном заявлении.
По информации газеты El Financiero, огонь быстро распространился, уничтожив около 200 торговых объектов. На месте происшествия были оперативно проведены мероприятия по эвакуации людей.
Причины возгорания в настоящее время устанавливаются.
