Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина привёз в Израиль из Европы первый случай заражения хантавирусом

В Израиле официально подтверждён первый случай заражения хантавирусом на территории страны. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post. Пациентом оказался мужчина, который несколько месяцев назад вернулся из поездки в Восточную Европу.

Источник: Life.ru

Характерные для хантавирусной инфекции симптомы проявились у него спустя длительное время после возвращения. Мужчина незамедлительно обратился к врачам. Проведённые анализы, включая ПЦР-диагностику, подтвердили наличие вируса в организме.

В настоящий момент состояние заболевшего оценивается как стабильное. Он не нуждается в интенсивной терапии, и его не требуется жёстко изолировать от окружающих.

Специалисты обращают внимание на важное различие: у израильского пациента выявлен европейский штамм хантавируса. Он отличается от южноамериканского штамма «Андес», который вызвал вспышку на круизном лайнере MV Hondius в Атлантике. В отличие от своего южноамериканского «родственника», европейский штамм не способен передаваться от человека к человеку и опасен только при прямом контакте с инфицированными грызунами или их выделениями.

Ранее Life.ru писал, что во Всемирной организации здравоохранения заявили о высокой смертности при предыдущих эпидемиях хантавируса. По словам представителя ВОЗ по борьбе с инфекционными заболеваниями Анаис Леганд, ключевую роль играют раннее выявление болезни и своевременное поддерживающее лечение.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.