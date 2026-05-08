Кафе горело ночью в Алматы

Инцидент в Жетысуском районе
Сегодня в Жетысуском районе, по улице Дегтярева, произошел инцидент. Пожарные подразделения оперативно прибыли на место происшествия и установили, что кафе горит открытым пламенем.
Для обеспечения бесперебойной подачи воды автоцистерны были установлены на пожарные гидранты, расположенные вблизи (около 100 метров).
В целях безопасности двое жильцов соседнего дома были эвакуированы на безопасное расстояние. Пожарные успешно ликвидировали возгорание.
Во время тушения из горящего кафе было вынесено пять газовых баллонов, что предотвратило возможный взрыв. Также удалось предотвратить распространение огня на соседние частные дома.
Причина пожара устанавливается.