Жена владельца похоронного бюро умерла, увидев мужа в гробу

Ранее Life.ru писал о двухлетнем мальчике, который почти сутки бродил по джунглям после убийства матери в Индии. Всё началось 2 мая. Правоохранители задержали 25-летнего жителя округа Видиша, который расправился с женой ударом камня по голове и пытался скрыться. На допросе мужчина ничего не сказал про сына — о малыше стражи порядка узнали от родственников.