Жена владельца похоронного бюро умерла, увидев мужа в гробу

Мужчина управлял катафалком семейного бюро «Хореб», когда потерял контроль над машиной и съехал с дороги. После аварии его доставили в больницу, однако врачи не смогли спасти пострадавшего.
Тело погибшего привезли в принадлежащее семье похоронное бюро для подготовки церемонии прощания. Там его увидела супруга. Как пишет источник, женщине стало плохо прямо у гроба — у неё произошёл инфаркт на фоне сильного эмоционального потрясения.
Спасти её также не удалось. У пары осталась маленькая дочь.
