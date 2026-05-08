Севастополь отражает атаку ВСУ, сбито четыре беспилотника

Российские средства противовоздушной обороны работают по беспилотникам ВСУ в небе над Севастополем. Ночью 8 мая системы ПВО сбили уже четыре дрона. Мобильные огневые группы также задействованы в отражении атаки. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«По предварительной информации, сбито четыре БПЛА в районе Северной стороны и Фиолента», — написал он.

Глава города призвал население сохранять спокойствие. Жителям рекомендуют соблюдать меры безопасности и находиться в укрытиях. По предварительным данным спасательной службы Севастополя, гражданские объекты не пострадали.

Также силы ПВО продолжают отражать массированную атаку беспилотников на столичный регион. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении уже 20 БПЛА на подлёте к городу с начала суток.

