В Севастополе сбили четыре украинских БПЛА

В Севастополе военные успешно отражают атаку, предпринятую ВСУ. К настоящему моменту уничтожены уже четыре украинских беспилотника, о чем сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем официальном канале в «Максе».
Согласно предварительным данным, ни один гражданский объект не пострадал.
«Работают ПВО и мобильные огневые группы. По предварительной информации, сбито четыре БПЛА в районе Северной стороны и Фиолента», — уточнил Развожаев.
Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности, оставаясь в безопасных местах.
Накануне ВСУ также атаковали жилые дома в Брянске. 13 мирных жителей, в том числе ребёнок, получили ранения.
