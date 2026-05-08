В Ростовской области объявили ракетную опасность. Об этом сообщили ночью 8 мая в РСЧС.
— Рекомендовано проследовать в укрытие, подвал или подземный паркинг! — говорится в сообщении системы.
Ранее глава Ростова Александр Скрябин предупредил жителей города о работе ПВО. Он призвал ростовчан покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.
Что делать при ракетной опасности: памятка и алгоритм действий
Что делать при угрозе ракетного обстрела — вопрос, который, к сожалению, в условиях современной геополитической ситуации волнует все больше людей. В материале мы рассказываем, как действовать при ракетной атаке, какие шаги предпринять на улице и в помещении, а также о том, как максимально обезопасить себя от возможной угрозы.