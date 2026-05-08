DM: на экс-принца Британии Эндрю напал мужчина в балаклаве

Британская полиция взяла под стражу мужчину, которого подозревают в том, что с оружием угрожал Эндрю Маунтбаттен-Виндзору.

Источник: Аргументы и факты

Мужчина в балаклаве, который, предположительно, был вооружён, угрожал экс-принцу Британии Эндрю Маунтбаттен-Виндзору, вышедшему на прогулку с собаками, сообщила газета Daily Mail (DM).

Это произошло недалеко от нового дома в Сандрингеме (Англия), где поселился младший брат британского короля Карла III. По данным издания, нападавший ждал в автомобиле и выбежал к экс-принцу, который вышел вечером на улицу.

Мужчина приблизился к Маунтбаттен-Виндзору примерно на 45 метров и начал кричать на него. При этом экс-принца сопровождал личный телохранитель. Спрятавший лицо человек после озвученных угроз побежал обратно к машине и быстро уехал.

В публикации говорится, что 66-летний бывший герцог был потрясен случившимся и обратился в полицию. Сотрудники, которые занялись расследованием, попросили Маунтбаттен-Виндзора и его телохранителя дать показания.

Полицейские разыскали подозреваемого и взяли под стражу за нарушение общественного порядка и хранение холодного оружия. Также они обыскали машину задержанного.

Напомним, в начале февраля сообщалось, что персонал королевского поместья в Сандрингеме, куда переехал Маунтбаттен-Виндзор, отказался работать на него из-за дела американского финансиста Джеффри Эпштейна. Издание The Sun написало, что из-за скандалов вокруг экс-принца сотрудники воспринимают его как изгоя.

