Хозяйка хабаровской турфирмы получила 6 лет условно за обман на 6 млн рублей

В Хабаровске за мошенничество осуждена 31-летняя владелица турфирмы, обманувшая 25 человек на 6,3 млн рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Как установило следствие, с мая 2024 по январь 2025 года хабаровчанка в офисе турфирмы в Центральном районе заключала договоры на продажу путевок. Клиенты из Хабаровского края и Амурской области по ее просьбе платили наличными или переводили деньги на карту ее родственницы. При этом мошенница подробно врала о покупке билетов, бронировании гостиниц и оформлении страховки. В действительности деньги она просто тратила на себя.
Хабаровчанку задержали в прошлом январе по месту ее жительства в Березовке. Во время следствия и суда она не пыталась возместить потерпевшим ущерб.
— Для компенсации финансового урона потерпевшим наложен арест на смартфон и ноутбук подсудимой. Суд признал ее виновной в мошенничестве (ч.2 и ч.3 ст. 159 УК РФ) и приговорил к 6 годам лишения свободы условно, — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.
