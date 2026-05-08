Хозяйка хабаровской турфирмы получила 6 лет условно за обман на 6 млн рублей

Как установило следствие, с мая 2024 по январь 2025 года хабаровчанка в офисе турфирмы в Центральном районе заключала договоры на продажу путевок. Клиенты из Хабаровского края и Амурской области по ее просьбе платили наличными или переводили деньги на карту ее родственницы. При этом мошенница подробно врала о покупке билетов, бронировании гостиниц и оформлении страховки. В действительности деньги она просто тратила на себя.