Подростки повредили подвесной мост в Усть-Каменогорске: несколько человек получили травмы

Сегодня, 7 мая, около 20:30, в городе Усть-Каменогорск на подвесном пешеходном мосту по улице Карбышева произошел инцидент. На момент происшествия на мосту находились 8 человек, в том числе четверо несовершеннолетних.
На место прибыли сотрудники экстренных служб. Медики осмотрели пострадавших — обошлось без серьезных травм. В настоящее время всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Ситуация находится на контроле Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области.
По предварительной информации, причиной происшествия стала шалость детей. Несовершеннолетние признались, что раскачивали конструкцию моста, что привело к повреждению настила.
Мост будет закрыт для посещения до устранения повреждений. В этом году по поручению акима области запланирована реконструкция парка «Самал», в рамках которой предусмотрено обновление и усиление конструкции подвесного пешеходного моста. До начала и завершения ремонтных работ доступ на объект будет ограничен для обеспечения безопасности жителей.