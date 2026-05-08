Поиск Яндекса
Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подростки повредили подвесной мост в Усть-Каменогорске: несколько человек получили травмы

Подвесной пешеходный мост в районе парка «Самал» закрыли после вчерашнего инцидента — несколько человек получили травмы. Подробности озвучили в акимате города, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Сегодня, 7 мая, около 20:30, в городе Усть-Каменогорск на подвесном пешеходном мосту по улице Карбышева произошел инцидент. На момент происшествия на мосту находились 8 человек, в том числе четверо несовершеннолетних.

На место прибыли сотрудники экстренных служб. Медики осмотрели пострадавших — обошлось без серьезных травм. В настоящее время всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Ситуация находится на контроле Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области.

По предварительной информации, причиной происшествия стала шалость детей. Несовершеннолетние признались, что раскачивали конструкцию моста, что привело к повреждению настила.

Мост будет закрыт для посещения до устранения повреждений. В этом году по поручению акима области запланирована реконструкция парка «Самал», в рамках которой предусмотрено обновление и усиление конструкции подвесного пешеходного моста. До начала и завершения ремонтных работ доступ на объект будет ограничен для обеспечения безопасности жителей.