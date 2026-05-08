Собянин сообщил об уничтожении уже 83 летевших на Москву беспилотников

Силы противовоздушной обороны ликвидировали два украинских БПЛА, которые летели на Москву. Об этом в пятницу, 8 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Сбиты два беспилотника, летевших на Москву, — написал он в своем канале в мессенджере МАКС.

В настоящее время на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

Ранее ВСУ с помощью БПЛА нанесли удар по одному из промышленных предприятий в Пермском крае, в результате атаки никто не пострадал. Губернатор региона Дмитрий Махонин призвал жителей отправляться в укрытие при включении локальных систем оповещения.

Утром 6 мая в результате атаки украинского беспилотника на один из заводов компании «Мираторг» в Брянской области на территории предприятия произошел пожар, в результате которого один из производственных корпусов был уничтожен. Инцидент произошел на свинокомплексе «Подывотье» в Севском районе региона.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
