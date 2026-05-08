В Кузбассе горноспасатели завершили работы на шахте после эвакуации рабочих

КЕМЕРОВО, 8 мая. /ТАСС/. Подразделения горноспасателей завершили работы на шахте «Алардинская» в Кемеровской области, откуда эвакуировали рабочих из-за превышения уровня угарного газа. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
«В настоящий момент подразделения военизированной горноспасательной части МЧС России завершили все необходимые работы и убыли к местам постоянной дислокации. Предприятие продолжает вести мониторинг газовой обстановки в штатном режиме», — говорится в сообщении.
