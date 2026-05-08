Сбито ещё два летевших на Москву украинских беспилотника

Российские средства противовоздушной обороны сбили ещё два беспилотника, которые летели на Москву рано утром 8 мая. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении летательных аппаратов.

«Сбиты два беспилотника, летевшие на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал мэр.

О возможных последствиях атаки беспилотников на земле не сообщается. Всего с начала суток Собянин рассказал об уничтожении 22 БПЛА.

Этой же ночью ВСУ атаковали дронами Севастополь. Там системы ПВО сбили четыре беспилотника в районе Северной стороны и Фиолента. Спасательная служба Севастополя передала предварительные данные — гражданские объекты не пострадали.

