Сбито ещё два летевших на Москву украинских беспилотника

«Сбиты два беспилотника, летевшие на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал мэр.
О возможных последствиях атаки беспилотников на земле не сообщается. Всего с начала суток Собянин рассказал об уничтожении 22 БПЛА.
Этой же ночью ВСУ атаковали дронами Севастополь. Там системы ПВО сбили четыре беспилотника в районе Северной стороны и Фиолента. Спасательная служба Севастополя передала предварительные данные — гражданские объекты не пострадали.
