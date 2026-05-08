В Хабаровске вынесли приговор сотруднице турфирмы за обман 25 человек на 6 млн

В Хабаровске огласили приговор по уголовному делу о мошенничестве в отношении 25 клиентов туристической фирмы из Хабаровского края и Амурской области. Общая сумма ущерба составила более 6,3 миллиона рублей.
Как сообщили «РГ» в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, 31-летняя сотрудница туристической фирмы в Центральном районе краевой столицы с мая 2024 года по апрель 2025 года продавала путевки. Желающие отдохнуть переводили деньги либо на карту, оформленную на ее родственницу, либо отдавали наличными.
Фигурантка дела подробно рассказывала потенциальным путешественникам о покупке билетов, бронировании гостиниц и оформлении страховки, однако никакой организацией поездок она не занималась. Вместо этого женщина тратила деньги на себя.
В январе прошлого года хабаровчанку задержали. В ходе обысков в ее квартире и в офисе компании правоохранители изъяли договоры на продажу путевок, печати, цифровую и компьютерную технику, банковскую карту, а также блокнот с записями о поступлении денежных средств от клиентов.
Женщина оказалась причастна к 25 противоправным эпизодам по статье 159 УК РФ «Мошенничество». В числе потерпевших оказались жители Хабаровского края и Амурской области, а общая сумма причиненного ущерба составила более 6,3 миллиона рублей.
«В процессе производства следственных действий свою вину горожанка признала частично. Мер по погашению ущерба перед клиентами не предпринимала. В рамках обеспечительных мер по компенсации финансового урона перед потерпевшими был наложен арест на принадлежащие обвиняемой смартфон и ноутбук», — добавили в УМВД России.
Суд признал вину хабаровчанки и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет условно с испытательным сроком пять лет.