Автомобиль загорелся после взрыва во дворе жилого дома в центре Москвы

Машина загорелась во дворе жилого дома в центре столицы. Пожар возник после взрыва. Об этом в пятницу, 8 мая, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».
— Автомобиль загорелся во дворе жилого дома на Нижегородской улице в Таганском районе. Очевидцы рассказали, что перед тем как машина вспыхнула, они слышали взрыв. По предварительной информации, причиной возгорания стал газовый баллон, находившийся внутри авто, — говорится в публикации.
К месту происшествия уже прибыли спасатели и приступили к тушению. Информации о пострадавших не поступало.
18 апреля автомобиль сервиса краткосрочной аренды загорелся на Новом Арбате. Очевидцы случившегося сообщили, что транспорт выгорел полностью.
