Поиск Яндекса
Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автомобиль загорелся после взрыва во дворе жилого дома в центре Москвы

Машина загорелась во дворе жилого дома в центре столицы. Пожар возник после взрыва. Об этом в пятницу, 8 мая, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Машина загорелась во дворе жилого дома в центре столицы. Пожар возник после взрыва. Об этом в пятницу, 8 мая, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

— Автомобиль загорелся во дворе жилого дома на Нижегородской улице в Таганском районе. Очевидцы рассказали, что перед тем как машина вспыхнула, они слышали взрыв. По предварительной информации, причиной возгорания стал газовый баллон, находившийся внутри авто, — говорится в публикации.

К месту происшествия уже прибыли спасатели и приступили к тушению. Информации о пострадавших не поступало.

18 апреля автомобиль сервиса краткосрочной аренды загорелся на Новом Арбате. Очевидцы случившегося сообщили, что транспорт выгорел полностью.

Прохожий спас мужчину из загоревшейся машины в Башкирии. Автомобиль загорелся на одной из улиц Белорецка. Проходивший мимо мужчина открыл дверь и вытащил из салона 39-летнего водителя до прибытия пожарных.