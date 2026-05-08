На Камчатке три человека застряли в охотничьем домике из-за вскрытия рек

Три человека, включая трёхлетнего ребёнка, застряли в охотничьем домике за 200 км от села Эссо на Камчатке.

Источник: Аргументы и факты

На Камчатке трое человек, среди которых трехлетний ребенок, оказались отрезаны от внешнего мира в охотничьем домике, расположенном примерно в 200 километрах от села Эссо. Информацию о происшествии сообщили в региональном управлении МЧС.

Причиной сложной ситуации стали весенняя распутица и разлив рек, из-за которых люди не могут самостоятельно покинуть район на реке Левая Россошина. О помощи спасателей попросила родственница находящихся в домике мужчины, женщины и ребенка.

Из-за отсутствия возможности добраться до места по земле к операции привлекли вертолет Ми-8 МЧС России. В случае если посадка рядом с домиком окажется невозможной, спасатели проведут эвакуацию с воздуха с использованием специальной лебедочной системы.

Ранее в районе перевала Озёрный Архызский спасатели МЧС России обнаружили двух девушек, которые накануне не вышли к назначенному сроку на конец маршрута.

