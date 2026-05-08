В Красноярском крае ввели особый противопожарный режим

КРАСНОЯРСК, 8 мая. /ТАСС/. Особый противопожарный режим введен на территории Красноярского края с 8 мая. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.
«С 8 мая вводится особый противопожарный режим на территории городских округов г. Красноярск, г. Дивногорск, ЗАТО Железногорск, Зеленогорск, поселка Солнечный, Абанского, Ачинского, Балахтинско-Новоселовского, Бирилюсского, Емельяновского, Ермаковского, Идринско-Краснотуранского, Иланско-Нижнеингашского, Ирбейско-Саянского, Казачинско-Пировского, Канского, Каратузского, Козульского, Курагинского, Манско-Уярского, Минусинского, Назаровского, Рыбинского, Сосновоборского, Ужурского, Шарыповского, Шушенского муниципальных округов Красноярского края», — говорится в сообщении.
При таком режиме запрещено использование открытого огня. Штрафы за нарушения для граждан от 10 до 20 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 до 60 тыс. рублей, а для юрлиц — от 400 тыс. до 800 тыс. рублей.
По данным Лесопожарного центра региона на утро 8 мая, в крае действует один лесной пожар на площади 55 га. Однако в праздничные дни на юге Красноярского края синоптики обещают до плюс 25 градусов при ветре до 20 м/с.