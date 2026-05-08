Поиск Яндекса
Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае ввели особый противопожарный режим

При таком режиме запрещено использование открытого огня.

КРАСНОЯРСК, 8 мая. /ТАСС/. Особый противопожарный режим введен на территории Красноярского края с 8 мая. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

«С 8 мая вводится особый противопожарный режим на территории городских округов г. Красноярск, г. Дивногорск, ЗАТО Железногорск, Зеленогорск, поселка Солнечный, Абанского, Ачинского, Балахтинско-Новоселовского, Бирилюсского, Емельяновского, Ермаковского, Идринско-Краснотуранского, Иланско-Нижнеингашского, Ирбейско-Саянского, Казачинско-Пировского, Канского, Каратузского, Козульского, Курагинского, Манско-Уярского, Минусинского, Назаровского, Рыбинского, Сосновоборского, Ужурского, Шарыповского, Шушенского муниципальных округов Красноярского края», — говорится в сообщении.

При таком режиме запрещено использование открытого огня. Штрафы за нарушения для граждан от 10 до 20 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 до 60 тыс. рублей, а для юрлиц — от 400 тыс. до 800 тыс. рублей.

По данным Лесопожарного центра региона на утро 8 мая, в крае действует один лесной пожар на площади 55 га. Однако в праздничные дни на юге Красноярского края синоптики обещают до плюс 25 градусов при ветре до 20 м/с.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше