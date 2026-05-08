С начала суток над Москвой сбили уже 25 беспилотников

Силы противовоздушной обороны продолжают отражать массированную атаку беспилотников на столичный регион. Утром 8 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении ещё двух вражеских дронов. Таким образом, с начала суток количество сбитых БПЛА достигло 25.

Источник: Life.ru

«Два БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник в своём канале в мессенджере «Макс».

Ранее мэр сообщал об уничтожении одного дрона. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

Ранее Life.ru писал, что под ударом оказался и Севастополь. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что за ночь системы ПВО сбили четыре беспилотника в районе Северной стороны и Фиолента.

