В Ростовской области отменили ракетную опасность, которая была объявлена в ночь на 8 мая. Об этом проинформировали в РСЧС.
— Отбой ракетной опасности в Ростовской области, — сообщает система.
Напомним, о ракетной опасности в РСЧС предупредили около трех часов. Ростовчан призвали покинуть улицу и зайти в помещения. Глава города Александр Скрябин также сообщил о работе ПВО. Подробности произошедшего пока не сообщаются.
