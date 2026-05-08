Собянин: Уничтожен еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву

Силы противовоздушной обороны уничтожили еще один беспилотник ВСУ, который летел на Москву. Об этом в пятницу, 8 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— Уничтожен один БПЛА, — написал он в своем канале в мессенджере МАКС.
В настоящее время на месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб.
Вечером 7 мая средства противовоздушной обороны ликвидировали 95 дронов ВСУ над Россией за четыре часа, сообщили Минобороны РФ. Средствами ПВО были уничтожены 95 украинских БПЛА над Брянской, Белгородской, Ростовской, Калужской, Воронежской, Курской, Смоленской областями, Краснодарским краем, Крымом, Московским регионом и над акваториями Черного и Азовского морей.
6 мая в результате атаки украинского беспилотника на один из заводов компании «Мираторг» в Брянской области на территории предприятия произошел пожар, в результате которого один из производственных корпусов был уничтожен. Инцидент произошел на свинокомплексе «Подывотье» в Севском районе региона.