Попытка угона на заправке — мужчина застрелил напавшего на его семью

В США водитель застрелил мужчину, который попытался угнать автомобиль с его семьей внутри. Инцидент произошел 3 мая на заправке недалеко от Далласа, сообщает New York Post.
По данным издания, перед нападением неизвестный мужчина попал в ДТП на шоссе. После аварии он выбрался из машины и направился к ближайшей автозаправке.
Там он подошел к автомобилю, в салоне которого находились мужчина, две женщины и дети. Нападавший открыл дверь со стороны водителя и попытался завладеть машиной. Между ним и водителем началась борьба. В этот момент женщины и дети успели покинуть автомобиль.
Водитель достал пистолет и открыл огонь. По угонщику было произведено десять выстрелов. Раненого доставили в больницу, однако врачи не смогли его спасти. Его личность полиция пока не установила.
Семья водителя не пострадала. Сам мужчина после стрельбы остался на месте и дождался прибытия правоохранителей. В офисе шерифа заявили, что водитель действовал в рамках самообороны.
