В аэропорту Перми развернули план «Ковёр» 8 мая

План «Ковёр» развернули в аэропорту Перми утром 8 мая, сообщили в Росавиации.
Около 07:50 стало известно, что аэровокзал Большое Савино временно перестал принимать и выпускать воздушные суда. Такие меры введены для обеспечения безопасности полётов гражданских самолётов.
Подобные ограничения введены в Уфе, Сочи и соседнем Ижевске, где введён сигнал «Опасное небо».
Напомним, 7 мая 2026 года дроны атаковали административное здание под Пермью, одно из промышленных предприятий края и жилой дом в столице региона.