Поиск Яндекса
Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США застрелили преступника, который пытался угнать машину с детьми

Полиция не может установить личность погибшего мужчины, который пытался угнать автомобиль с детьми в Техасе.

Источник: Аргументы и факты

В американском штате Техас произошел инцидент, в результате которого погиб подозреваемый, пытавшийся завладеть автомобилем, в котором находилась семья, сообщает New York Post.

По данным издания, на одной из дорог неподалеку от Далласа произошло дорожно-транспортное происшествие. После этого неизвестный мужчина, ставший виновником аварии, покинул свою машину и направился к ближайшей автозаправочной станции, где попытался угнать автомобиль, в котором находились мужчина, две женщины и несколько детей.

Завладеть автомобилем преступнику не удалось: завязалась борьба с водителем, в ходе которой женщины и дети успели покинуть транспортное средство. В конечном итоге владелец автомобиля применил огнестрельное оружие, произведя десять выстрелов в злоумышленника. Прибывшие медики доставили пострадавшего в ближайшее медучреждение, однако спасти его не удалось. Личность погибшего до сих пор не установлена. Семейство водителя не получило травм.

Владелец автомобиля остался на месте происшествия до прибытия полиции. В правоохранительных органах подчеркнули, что действия водителя полностью соответствуют нормам самообороны.

Ранее сообщалось, что в США был вынесен смертный приговор доставщику, виновному в похищении и убийстве семилетней девочки.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше