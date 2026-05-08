В США застрелили преступника, который пытался угнать машину с детьми

В американском штате Техас произошел инцидент, в результате которого погиб подозреваемый, пытавшийся завладеть автомобилем, в котором находилась семья, сообщает New York Post.
По данным издания, на одной из дорог неподалеку от Далласа произошло дорожно-транспортное происшествие. После этого неизвестный мужчина, ставший виновником аварии, покинул свою машину и направился к ближайшей автозаправочной станции, где попытался угнать автомобиль, в котором находились мужчина, две женщины и несколько детей.
Завладеть автомобилем преступнику не удалось: завязалась борьба с водителем, в ходе которой женщины и дети успели покинуть транспортное средство. В конечном итоге владелец автомобиля применил огнестрельное оружие, произведя десять выстрелов в злоумышленника. Прибывшие медики доставили пострадавшего в ближайшее медучреждение, однако спасти его не удалось. Личность погибшего до сих пор не установлена. Семейство водителя не получило травм.
Владелец автомобиля остался на месте происшествия до прибытия полиции. В правоохранительных органах подчеркнули, что действия водителя полностью соответствуют нормам самообороны.
