В Пермском крае утром 8 мая ввели режим «Беспилотная опасность»

Сегодня утром, около 8 часов, на территории Пермского края объявили режим. «Беспилотная опасность». Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.
Жителям напомнили основные правила безопасности. При сигнале опасности рекомендуется:
— находясь в здании, спуститься на нижние этажи, в подвал или паркинг, не используя лифт;
— дома укрыться в помещении без окон или в подвале, закрыть окна и шторы, заранее подготовить воду, еду, лекарства, фонарик и документы;
на улице.
— как можно быстрее зайти в ближайшее здание или подземный переход, избегая открытых пространств;
— внимательно следить за сообщениями экстренных служб.
Более того, в аэропорту Перми введён план «Ковер», приём и выпуск воздушных судов приостановлен.