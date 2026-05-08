Диверсия сорвалась — украинцы не дошли до «Турецкого потока»

Украинская группа, по данным книги-расследования журналиста Бояна Панчевски, не смогла провести диверсию на газопроводе «Турецкий поток» одновременно с подрывом «Северных потоков». С материалами книги ознакомилось РИА Новости.
Как следует из книги «Подрыв “Северного потока”: подлинная история диверсии, потрясшей Европу», первоначально операция якобы задумывалась в двух направлениях. Одна группа должна была действовать в Балтийском море, где позже произошли взрывы на «Северных потоках». Вторая, по версии автора, готовилась к выходу в Черное море для атаки на «Турецкий поток».
Панчевски пишет, что для этой части операции украинцы выбрали яхтенную гавань в румынской Мангалии. Там они нашли пункт проката лодок, где можно было арендовать яхту «Санта-Лусия». Однако южное направление, по данным автора расследования, быстро столкнулось с проблемами.
В районе Черного моря усилилось патрулирование. Румынские и болгарские военно-морские силы контролировали акваторию из-за близости к зоне боевых действий и Одессе. Еще одним препятствием стали условия аренды. Владельцы яхты не разрешали выходить за пределы румынских вод.
При этом точка, где украинская группа якобы собиралась действовать, находилась далеко от маршрута возможного плавания. До района над трубопроводами «Турецкого потока» нужно было идти более 16 часов, причем уже в турецких водах.
Панчевски утверждает, что ключевой причиной срыва стало плохое планирование. По его версии, участники операции могли ошибиться с объектом и принять за «Турецкий поток» другой, меньший трубопровод у побережья Болгарии.
В книге говорится, что речь могла идти о трубах, ведущих к газовым месторождениям Галата, Каварна и Калиакра рядом с румынской границей. Эти объекты находились ближе, тогда как «Турецкий поток» проходил значительно дальше в море.
Автор также приводит слова одного из организаторов, который позднее назвал провал черноморской части операции в итоге благоприятным исходом. По его оценке, Германия после подрыва «Северных потоков» продолжила поддерживать Украину, тогда как Турция могла отреагировать значительно жестче. В книге отмечается, что конфликт с Анкарой Киев едва ли мог себе позволить.
В конце февраля 2026 года президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил о подготовке подрыва «Турецкого» и «Голубого» потоков. Через эти трубопроводы российский газ поступает в Турцию по дну Черного моря. Вторая нитка «Турецкого потока» также используется для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявляла, что Москва не готова принимать версию о причастности к подрыву «Северных потоков» только Киева без проверки данных о возможной роли западных спецслужб.
Взрывы на «Северном потоке 1» и «Северном потоке 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключали целенаправленную диверсию. Оператор Nord Stream AG называл разрушения беспрецедентными и заявлял, что сроки восстановления оценить невозможно.
Генпрокуратура России возбудила дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва неоднократно запрашивала данные по взрывам, но не получила их.
В 2023 году американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором утверждал, что взрывные устройства под газопроводами заложили водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По его данным, решение принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден.
Пентагон позднее заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
