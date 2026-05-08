СК РФ проведет расследование атаки беспилотников ВСУ на Пермь

«Следственный комитет России будет расследовать преступления украинских вооружений. Следователи СК России дадут уголовно-правовую оценку действиям всех лиц, причастных к совершению преступлений», — говорится в сообщении в мессенджере «Макс».
Уточняется, что в результате удара дрона ВСУ пострадал мирный житель.
Глава Перми Эдуард Соснин 7 мая сообщил, что завершилось обследование многоэтажного дома, который пострадал при атаке беспилотника. По его словам, специалисты не выявили угрозы обрушения здания. Жителям разрешили вернуться в квартиры, за исключением одной, где потребуется разобрать часть кровли и убрать мусор.