СК РФ проведет расследование атаки беспилотников ВСУ на Пермь

Следственный комитет (СК) России проведет проверку, связанную с атакой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 7 мая сообщили в пресс-службе СК РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Следственный комитет России будет расследовать преступления украинских вооружений. Следователи СК России дадут уголовно-правовую оценку действиям всех лиц, причастных к совершению преступлений», — говорится в сообщении в мессенджере «Макс».

Уточняется, что в результате удара дрона ВСУ пострадал мирный житель.

Глава Перми Эдуард Соснин 7 мая сообщил, что завершилось обследование многоэтажного дома, который пострадал при атаке беспилотника. По его словам, специалисты не выявили угрозы обрушения здания. Жителям разрешили вернуться в квартиры, за исключением одной, где потребуется разобрать часть кровли и убрать мусор.

