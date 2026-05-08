В Индии мужчина зверски расправился с дочерью бензопилой за подделку оценок

В индийском штате Махараштра произошёл трагический инцидент, в результате которого отец жестоко расправился со своей дочерью, когда узнал, что она подделала табель с оценками, сообщает телекомпания NDTV.
Девочка заняла второе место в рейтинге класса, уступив первое сводному брату. Из страха перед реакцией родителей ученица решила изменить оценки в бланке. Отец девочки, обнаружив подделку, пришёл в ярость и нанес дочери смертельные травмы бензопилой.
После совершения преступления мужчина попытался замаскировать его под несчастный случай, обернул тело в ткань и поджег его. Несмотря на это, судебно-медицинская экспертиза и ДНК-тест позволили выявить истинные обстоятельства дела. В результате мужчина был арестован, а также задержана его сожительница Чинки Бхонсле, оказавшая ему помощь в сокрытии следов преступления.
