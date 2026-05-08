В Ленобласти вспыхнул пожар в здании мебельного производства

Пожар произошёл в производственно-складском здании на мебельном производстве во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по региону.
«К тушению привлечено 46 человек и 19 единиц техники», — уточнило подразделение федерального ведомства в своём канале в мессенджере «Макс».
Площадь распространения огня, по уточнённым данным, составила 400 квадратных метров. В 05:09 по местному времени (совпадает с мск) было опубликовано сообщение о локализации пожара.
Его тушение осложнялось высокой пожарной нагрузки и сложной планировки объекта.
Напомним, 7 мая в Уфе загорелся двухэтажный жилой дом, в результате чего погибли три человека — женщины 97 и 68 лет, а также 55-летний мужчина. Огонь охватил площадь 50 квадратных метров.