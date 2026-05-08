Большая часть территории Херсонской области аварийно обесточена

ГЕНИЧЕСК, 8 мая. /ТАСС/. Большая часть территории Херсонской области осталась без электроснабжения в связи с аварией в Запорожской области. Полностью света нет в 12 округах, частично — в 2, сообщается в Telegram-канале «Херсонэнерго».
«08.05.2026 г. в связи с технологическим нарушением в Запорожской энергосистеме аварийно обесточена большая часть Херсонской области: Скадовский МО (полностью), Алешкинский МО (полностью), Голопристанский МО (полностью), Чаплынский МО (полностью), Каланчакский МО (полностью), Генический МО (полностью), Новотроицкий МО (полностью), Ивановский МО (полностью), Нижнесерогозский МО (полностью), Верхнерогачикский МО (частично), Горностаевский МО (частично), Великолепетихский МО (полностью), Каховский МО (полностью), Новокаховский МО (полностью)», — говорится в сообщении.
Специалисты работают над восстановлением электроснабжения в кратчайшие сроки.