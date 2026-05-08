В Бурятии оценили магнитуду землетрясения на Байкале в 4,4

Эпицентр находился в 20 км северо-западнее от населенного пункта Максимиха.

УЛАН-УДЭ, 8 мая. /ТАСС/. Магнитуда землетрясения, произошедшего в акватории Байкала, которое ощутили жители Бурятии, составила 4,4. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.

«В 05:00 по московскому времени (10:00 по местному времени в Улан-Удэ — прим. ТАСС) зарегистрировано сейсмособытие на территории Баргузинского района. Магнитуда 4,4. Эпицентр находился в 20 км северо-западнее от населенного пункта Максимиха», — сказано в сообщении.

Ранее в Байкальском филиале Единой геофизической службы РАН сообщили, что магнитуда составила 3,9.

«Толчки ощущались на территории Баргузинского, Прибайкальского, Заиграевского района и города Улан-Удэ. По предварительной информации жертв и разрушений нет, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме», — подчеркнули в ГУ МЧС по Бурятии. По сообщениям в социальных сетях от местных жителей, при землетрясении «шатались люстры», «звенела стеклянная посуда».

Директор Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елена Кобелева пояснила ТАСС, что небольшие сейсмособытия на Байкале происходят постоянно. «Лучше так, чем долгое их отсутствие. Потому что иначе накапливается больше сейсмической энергии», — отметила она.

Озеро Байкал относится к Байкальской рифтовой зоне, которая протянулась от Монголии до Якутии. Территория характеризуется высокой сейсмической активностью, так как в данном месте происходит расхождение земной коры. К рифту также относится озеро Хубсугул в Монголии.

