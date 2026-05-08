Поиск Яндекса
Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отражена крупная ночная атака на Ростовскую область: какие последствия

Угроза новых атак беспилотников пока сохраняется.

Минувшей ночью в Ростовской области силы ПВО сбили несколько беспилотников и ракету. Атаку отбили в Таганроге и Азовском районе. Никто не погиб и не пострадал, но падающие обломки наделали бед в четырёх городах и районе области.

Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, разрушения есть в Таганроге, Батайске, Ростове-на-Дону и Мясниковском районе.

В Таганроге горящие куски дрона упали на частный двор и повредили гараж. Пожара не случилось, всё быстро потушили.

В селе Чалтырь (Мясниковский район) обломками посекло крыши и окна в частных домах, загорелось дерево. Люди не пострадали, огонь быстро сбили.

В Мясниковском районе в промзоне из-за падения ракеты загорелись склады, одно здание рухнуло. Сейчас возгорание уже потушили.

В Ростове-на-Дону в переулке Аэроклубовский обломками дрона выбило окна в жилых домах, повредило газовую трубу, загорелись грузовик и дерево. Никто не пострадал. А в Первомайском районе обломки повредили четырёхэтажное административное здание — там тоже был пожар.

В Батайске на улице Социалистической обломками посекло крышу и окна хозяйственной постройки.

Власти уточняют информацию. Угроза новых атак беспилотников пока сохраняется. Жителей просят быть осторожными.

Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше