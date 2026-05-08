Отражена крупная ночная атака на Ростовскую область: какие последствия

Минувшей ночью в Ростовской области силы ПВО сбили несколько беспилотников и ракету. Атаку отбили в Таганроге и Азовском районе. Никто не погиб и не пострадал, но падающие обломки наделали бед в четырёх городах и районе области.
Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, разрушения есть в Таганроге, Батайске, Ростове-на-Дону и Мясниковском районе.
В Таганроге горящие куски дрона упали на частный двор и повредили гараж. Пожара не случилось, всё быстро потушили.
В селе Чалтырь (Мясниковский район) обломками посекло крыши и окна в частных домах, загорелось дерево. Люди не пострадали, огонь быстро сбили.
В Мясниковском районе в промзоне из-за падения ракеты загорелись склады, одно здание рухнуло. Сейчас возгорание уже потушили.
В Ростове-на-Дону в переулке Аэроклубовский обломками дрона выбило окна в жилых домах, повредило газовую трубу, загорелись грузовик и дерево. Никто не пострадал. А в Первомайском районе обломки повредили четырёхэтажное административное здание — там тоже был пожар.
В Батайске на улице Социалистической обломками посекло крышу и окна хозяйственной постройки.
Власти уточняют информацию. Угроза новых атак беспилотников пока сохраняется. Жителей просят быть осторожными.