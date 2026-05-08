Минздрав Приморья рассказал о состоянии сестры мальчика, умершего от опасной инфекции

10-летний мальчик из посёлка Ярославский Хорольского округа Приморского края скончался от инфекционного заболевания, предположительно менингококкового менингита. Об этом сообщает ИА DEITA.RU.
Сестра мальчика сейчас находится в стационаре Хорольской районной больницы и сегодня будет выписана. В больнице с ней находился отец. Новых заболевших в посёлке не выявлено, все контактные лица были вакцинированы, и продолжается химиопрофилактика.
В контактном круге умершего ребёнка установлено 22 человека: в основном это одноклассники, а также четыре члена семьи, два учителя и два медработника.
По факту смерти ребёнка была инициирована доследственная проверка по ч. 1 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. Ребёнку стало плохо ещё 30 апреля, но родители не обратились за медицинской помощью, вероятно, приняв серьёзную болезнь за обычное ОРВИ. В школе не организовали карантин, и мальчик скончался 3 мая.
Проверка находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета РФ под руководством Александра Бастрыкина. Председатель ведомства потребовал у главы регионального управления Эдуарда Трубчика доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.