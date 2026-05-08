В Башкирии в двух пожарах погибли три человека

За минувшие сутки в республике произошло два смертельных пожара. Жертвами огня стали трое человек, сообщили в МЧС Башкирии по чрезвычайным ситуациям.
Первый трагический случай произошел вечером в селе Учпили Дюртюлинского района. Очевидец сообщил в МЧС о возгорании бани на улице Молодежной. Прибывшие на место пожарные и местная добровольная команда ликвидировали открытое горение на площади 18 квадратных метров. При разборе завалов обнаружены тела двоих мужчин. Личности погибших устанавливаются.
Второй пожар случился минувшей ночью в Бирском районе. В селе Питяково на улице Заречной загорелось строение из керамзитоблока с пристроем. Пожарные МЧС России и добровольная пожарная команда Силантьевского сельсовета ликвидировали огонь. При тушении обнаружено тело погибшей женщины.
В обоих случаях дознаватели МЧС России устанавливают причины возгораний и обстоятельства случившегося.