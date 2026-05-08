Поиск Яндекса
Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обломки сбитых дронов упали в Таганроге, Батайске и Ростове-на-Дону

Минувшей ночью Ростовская область подверглась воздушной атаке. Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, силы ПВО уничтожили беспилотники и ракету в Таганроге и Азовском районе.

Источник: Life.ru

К счастью, жертв нет. Однако падение обломков не прошло бесследно.

«В результате падения обломков БПЛА есть разрушения в городах Таганрог, Батайск, Ростов-на-Дону, в Мясниковском районе», — написал Слюсарь в своём телеграм-канале.

Повреждения получили частные дома, гараж, хозяйственная постройка, складские помещения и грузовой автомобиль. Обошлось без пострадавших.

Ранее Life.ru писал, что под ударом вражеских сил оказался и Севастополь. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что за ночь системы ПВО сбили четыре беспилотника в районе Северной стороны и Фиолента. Гражданские объекты, по предварительным данным, не пострадали.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше