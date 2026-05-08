Силы ПВО за ночь сбили 264 дрона ВСУ над регионами России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России за ночь сбили 264 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Об этом в пятницу, 8 мая, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, атака над регионами страны отражалась с 00:00 до 7:00 по московскому времени.
За это время были ликвидированы дроны над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ульяновской и Ярославской областями.
Кроме того, ударам подверглись Краснодарский край, Республика Крым, Республика Татарстан, Московский регион, а также акватории Азовского и Черного морей, передает ТАСС.
Днем ранее беспилотник ВСУ ударил по одному из предприятий в Пермском крае, в результате атаки никто не пострадал. Глава региона Дмитрий Махонин призывал жителей отправляться в укрытие.