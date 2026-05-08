«Все отравлены»: поисковик Брусницын рассказал о новых деталях в деле Дятловцев

Поисковик Вадим Брусницын предположил, что Дятловцы могли быть отравлены. По его словам, самый старший участник похода Семен Золотарев якобы раздал туристам какие-то психотропные таблетки перед сном.

— Они все были отравлены. Мозги у них никак не работали. У Золотарева было задание. Испытать вот эти таблетки в сложных условиях, — заявил Брусницын.

В свою очередь судмедэксперт Эдуард Туманов добавил, что характер переломов на теле туристов не похож на случайные повреждения.

— У девушки погибшей сломаны ребра, но не хаотично сломаны, а по определенным линиям. Перелом каждого ребра располагается строго над переломом нижележащим. Если бы их избивали, такое было бы невозможно, — подчеркнул эксперт в студии программы «Пусть говорят» на Первом канале.

По его словам, травмы схожи с теми, которые пострадавшие получают при аварии.

2 февраля российское туристическое сообщество отметило 67-ю дату со времени гибели в 1959 году группы туристов Уральского политехнического института. Самые интересные и странные версии трагедии, причины которой долгое время оставались одной из величайших загадок мира, — в материале «Вечерней Москвы».

Очередной турист пропал в районе «домика молочника» на перевале Орой на Алтае. Спасатели прочесали десятки километров, но не нашли мужчину. Перевал Орой считается одним из самых опасных туристических маршрутов, а в его окрестностях регулярно исчезают люди. Что известно об этом загадочном месте, выясняла «ВМ».