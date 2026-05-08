Мебельная фабрика в 400 квадратных метров загорелась в Буграх

Тушению мешали сложная планировка и складирование горючих материалов.

Источник: Комсомольская правда

Мебельное производство загорелось в Ленинградской области в ночь на 8 мая. Пожар вспыхнул на Шоссейной улице в городе Бугры Всеволожского района, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Сигнал о возгорании поступил спасателям глубокой ночью 8 мая. Площадь пожара сначала оценили в 500 квадратных метров, позже уточнили — 400 «квадратов». На место экстренно выехали пожарно-спасательные подразделения.

Загорелись складское и производственное здание. По словам спасателей, тушению мешали две вещи: внутри было много горючих материалов, а планировка помещений оказалась очень сложной — пожарным было трудно подобраться к очагу.

— К ликвидации огня привлекли 46 человек и 19 единиц техники. Пожар удалось локализовать. Сейчас спасатели продолжают ликвидировать открытое горение и проливать конструкции водой, чтобы огонь не вспыхнул снова.

Информации о пострадавших пока нет. Причины возгорания выясняются. На месте работают дознаватели.

