Минобороны: за семь часов 8 мая над регионами РФ сбиты 264 украинских БПЛА

С полуночи до 07:00 мск 8 мая российские силы противовоздушной обороны уничтожили над российскими регионами 264 украинских беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Мэр Москвы сообщил, что украинские военные предприняли попытку атаковать российскую столицу при помощи дронов. Силы ПВО ВС РФ после полуночи в пятницу 8 мая сбили 13 беспилотников, которые двигались по направлению к Москве.
Накануне утром Собянин сообщил о ликвидации 16 беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону столицы.
Как писал KP.RU, в четверг в аэропорту Домодедово были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В Росавиации уточнили, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Кроме того, в четверг, 7 мая 2026 года, в Самарской области объявили ракетную опасность. Предупреждение появилось в официальном приложении МЧС России.