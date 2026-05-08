Слюсарь сообщил о разрушениях в Ростовской области из-за падения БПЛА ВСУ

В Ростовской области из-за падения обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) пострадали несколько населенных пунктов. Как в пятницу в MAX сообщил губернатор Юрий Слюсарь, разрушения зафиксированы в Таганроге, Батайске, Ростове-на-Дону и Мясниковском районе.
В Таганроге горящие фрагменты дрона повредили гараж в частном домовладении. Последствия оперативно локализовали. В селе Чалтырь Мясниковского района у нескольких домов частично разрушена кровля и выбиты стекла. Произошло возгорание дерева. Пострадавших нет. Кроме того, в промзоне района после падения ракеты загорелись склады и обрушилось здание. Возгорание также локализовано.
В ночь на 8 мая украинские беспилотники также предприняли попытку атаковать объекты на территории Ярославля. Несколько беспилотников были сбиты на подлете к городу российскими силами ПВО. Угроза атаки в регионе сохраняется.