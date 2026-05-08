ПВО сбила 264 украинских дрона над Россией в первую ночь перемирия

Это одна из самых массовых атак за последнее время. Беспилотники были сбиты над территориями 16 регионов и двух морей. В списке — Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Ростовская, Рязанская, Смоленская, Тульская, Ульяновская, Ярославская области, Краснодарский край, Крым, Татарстан и Московский регион. Также дроны уничтожали над акваториями Азовского и Чёрного морей.
Напомним, этой ночью началось объявленное Россией перемирие, приуроченное к празднованию Дня Победы. Оно продлится до 10 мая. В Минобороны РФ предупредили украинскую сторону, что в случае попыток сорвать празднование Дня Победы в Москве ВС РФ ударят по центру Киева.
Тем временем губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что за ночь системы ПВО сбили четыре беспилотника в районе Северной стороны и Фиолента. Гражданские объекты, по предварительным данным, не пострадали.
