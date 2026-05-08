В Шарыпово с дроппера в пользу обманутой женщины взыскали 410 тысяч рублей

В Шарыпово суд взыскал с дроппера в пользу обманутой пожилой женщины 410 тысяч рублей. Исковое заявление в защиту потерпевшей поступило от прокуратуры. Как рассказали в ведомстве, еще прошлым летом шарыповчанке позвонил неизвестный, который представился сотрудником пенсионного фонда. Он сумел убедить ее переслать сбережения на «безопасный счет».