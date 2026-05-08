Небо раскололось над головой: В Ростовской области отразили атаку ракет и БПЛА

Ночью на 8 мая Ростовская область подверглась комбинированной атаке БПЛА и ракет противника. Разрушения зафиксированы в Батайске, Таганроге, Ростове-на-Дону и прилегающем к нему Мясниковском районе. Жертв среди населения нет.
Сообщение о ракетной опасности от МЧС пришло на смартфон после двух часов. Сонно выключив звук решил досыпать, но увидеть девятый сон не довелось. Страшный разрыв разорвал ночную тишину, затем последовал еще один, еще один… сбился со счета.
«Серия зенитных ракет. Раз слышу, то значит все нормально», — промелькнула мысль. Тем временем на улицах завыли автомобильные сигнализации. Загорелись окна соседних домов — люди хотели знать, что произошло, да и не бежать же на улицу в темноте, надо собрать вещи.
Вдруг резко наступила тишина и на фоне луны стал виден густой и плотный столб черного дыма. Сигналы пожарных машин смешались с трекотней крупнокалиберных пулеметов.
«Это же “Утес”. Как в Мариуполе в 22-м. Видимо работают мобильные группы зенитчиков (передвижные установки ПВО на грузовиках и внедорожниках). Значит пошли беспилотники», — промелькнуло в голове.
Отбой воздушной тревоги прозвучал только с рассветом.
«В переулке Аэроклубовский в результате атаки и падения обломков БПЛА повреждены: остекление и газовая труба в жилых домах, грузовой автомобиль, загорелось дерево», — сообщил утром глава региона Юрий Слюсарь.
Кроме того, в Первомайском районе города после падения фрагментов БПЛА загорелось четырехэтажное административное здание.
В Таганроге горящие обломки беспилотника упали на гараж, но к счастью пожар не произошел. В Мясниковском районе в Юго-Восточной промзоне из-за падения ракеты произошло возгорание складских помещений, часть зданий обрушилась. В селе Чалтырь в частных домах повреждена кровля и остекленение, а в Батайске на улице Социалистической разрушена крыша и окна хозяйственной постройки.
«Информация будет уточняться», — подчеркнул губернатор.
Кстати.
По данным Минобороны РФ, в ночь на пятницу расчетами ПВО над регионами России перехвачены 264 украинских беспилотника самолетного типа. Часть БПЛА сбита над акваториями Азовского и Черного морей.