Режим беспилотной опасности объявили на территории Чечни

Режим беспилотной опасности ввели на территории Чечни. Об этом в пятницу, 7 мая, сообщили в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
— Внимание! Объявлена беспилотная опасность на территории Чеченской Республики, — цитирует сообщение РИА Новости.
Ранее в Минобороны отчитались, что за ночь над регионами России сбили 264 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Атакам подверглись Белгородская, Брянская, Воронежская и другие области.
6 мая в результате удара украинских беспилотников по Джанкою в Республике Крым погибли пять мирных жителей. Власти планируют оказать всю необходимую помощь и поддержку.
После официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевский режим в неонацистском угаре активизировался перед Днем Победы.