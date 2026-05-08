Полиция задержала напавшего с ножом на священника в храме Калмыкии

В Калмыкии задержали подозреваемого в нападении на священника Анатолия Склярова в Казанском кафедральном соборе. Об этом 7 мая сообщил Telegram-канал «112».
По данным следствия, нападавшим оказался 37-летний местный житель. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.
Следственный комитет возбудил уголовное дело, в ближайшее время решится вопрос об избрании мужчине меры пресечения, уточняется в публикации.
Нападение произошло 7 мая: священнослужитель проводил обряды, когда к нему внезапно подошел незнакомец, вытащил нож и совершил покушение на убийство. Благодаря своей физической подготовке протоиерей смог уклониться от большинства ударов, но все же получил ранения в руку.
В феврале вооруженный человек пришел в церковь иконы Божией Матери «Нечаянная радость» в Челябинской области во время утренней службы. По информации правоохранителей, между посетителями произошел конфликт, в ходе которого мужчина 2001 года рождения нанес телесные повреждения двум женщинам.