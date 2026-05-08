Адвокат Карабанов признал вину по делу о мошенничестве

По данным следствия, юрист получил от предпринимателя Алексея Леденёва 2 млн рублей, пообещав помочь избежать уголовной ответственности по делу о поставках бракованных деталей для концерна «Калашников». Однако, как считают следователи, никаких реальных возможностей повлиять на расследование у него не было.
Позже сам бизнесмен обратился в Следственный комитет, заподозрив обман. Карабанову вменяют мошенничество в особо крупном размере.
Расследование связано с закупкой дефектных деталей в Китае для нужд подрядчиков «Калашникова». По версии правоохранителей, ущерб по делу превысил 32 млн рублей. Одного из фигурантов — директора компании «Ивановские ковши» Алексея Морохова — ранее отправили под арест.
Напомним, адвоката Александра Карабанова задержали 6 мая сотрудники следствия. В его адвокатской конторе «Карабанов и партнёры» комментировать ситуацию не стали. Ранее предполагалось, что задержание юриста связано с громким уголовным делом руководителей агрохолдинга «Русагро».
