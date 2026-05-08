За сутки в Омской области потушили 19 пожаров и многоквартирный дом

Горели садовые дома и хозпостройки в Омском районе, хозяйственная постройка в Тарском районе, а также многоквартирный дом в Октябрьском округе Омска. Спасатели дважды выезжали на ДТП — в Омском районе столкнулись три машины, в центре Омска — две. На контроле остаётся паводковая обстановка и тление полигона ТБО в Калачинске. Всего за сутки привлекали 122 человека и 35 единиц техники.