За сутки в Омской области потушили 19 пожаров и многоквартирный дом

За минувшие сутки в Омской области ликвидировали 19 техногенных пожаров, сообщили в ГУ МЧС России по Омской области.
Горели садовые дома и хозпостройки в Омском районе, хозяйственная постройка в Тарском районе, а также многоквартирный дом в Октябрьском округе Омска. Спасатели дважды выезжали на ДТП — в Омском районе столкнулись три машины, в центре Омска — две. На контроле остаётся паводковая обстановка и тление полигона ТБО в Калачинске. Всего за сутки привлекали 122 человека и 35 единиц техники.
Ранее мы рассказывали, что в Русской Поляне объявили чрезвычайную пожарную опасность — 5 класс горимости.
